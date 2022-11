Mario Kempes: «Jogadores foram muito menininhos e pagaram por isso»

Mario Kempes, campeão pela Argentina no Mundial de 1978, deixou esta terça-feira muitas críticas à atuação da albiceleste no arranque do Campeonato do Mundo do Qatar, em que acabou por sair derrotada (de forma surpreendente) pela Arábia Saudita.

"Os jogos nunca se ganham antes de serem jogados. Creio que a Argentina foi um pouco melhor do que o adversário, os jogadores foram muito menininhos em alguns momentos e pagaram por isso. Agora temos de voltar a vestir o fato-macaco, esquecer que são as figuras e escolhidos por todos como candidatos a ganhar o Mundial e começar do zero", começou por apontar o ex-internacional argentino, em declarações à 'Rádio 95.1 Pulso'.

Mario Kempes considera que o facto de o adversário ser teoricamente mais fraco no papel poderá ter levado os jogadores argentinos a baixarem os índices de intensidade e concentração. "Aqui colocam-se todos no mesmo saco. Acho que a Argentina superou o adversário e à partida parecia um jogo mais fácil do que aquilo que se viu em campo. O problema se calhar esteve aí. Mas pronto, o Mundial continua e serve para que a Argentina volte a ser a Argentina de novo, com outro temperamento, ambição e com mais tranquilidade", acrescentou, atirando que as grandes figuras da seleção acabaram por não se mostrar em jogo: "Hoje não apareceram as grandes figuras da Argentina. E foi isso que fez com que a balança inclinasse para o lado da Arábia Saudita. Creio que estivemos bem no meio-campo, onde normalmente temos maior domínio. Mas os nossos erros e imprecisões e os dois golos que eles fazem em menos de 10 minutos acabaram por deitar o nosso plano por água abaixo e bom, o desespero depois leva-te a cometer mais erros."

Com um triunfo hoje, a Argentina teria igualado o recorde de jogos consecutivos sem perder da Itália (36), algo que acabou por não se verificar. "Não sei se a invencibilidade pode ter tido impacto, mas nunca tínhamos jogado frente a uma seleção dentro das 20 melhores classificadas. Agora, a Arábia Saudita mostrou como a Argentina tem que jogar, com muita força, pressão e sem deixar o adversário jogar", terminou.