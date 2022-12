Mulher de Di María mostra mensagens premonitórias: «Vamos ser campeões e vou marcar»

Jorgelina Cardoso, a mulher de Ángel di María, partilhou esta terça-feira nas redes sociais um excerto da troca de mensagens que teve com o seu marido um dia antes da disputa da final do Mundial'2022. Na conversa, o extremo da Juventus mostra a convicção de que seriam campeões do Mundo e, para mais, que iria marcar. diante da França.Ambas as previsões concretizaram-se: a Argentina sagrou-se campeã mundial e o antigo jogador do Benfica marcou um dos golos.: "Vou ser campeão do Mundo, amor. Está escrito. E vou fazer o golo. Porque está escrito, como no Maracanã e em Wembley": "Essa mensagem deixa-me sem forças... Não sei que c... t edizer": "Não tens de dizer nada. Desfrutar amanhã, porque vamos ser campeões do Mundo. Os 26 que cá estão merecem-no e também a família de cada um": emoji a chorar: "Sabes, que lindo, amor... Amanhã vamos ser campeões do Mundo. Está escrito. É o que sinto. É nossa amor."