O adepto 'desconhecido' que acabou como "irmão" de Guido Rodríguez e até pegou na taça do Mundial

O Mundial'2022 foi palco de muitos sonhos concretizados e deu também histórias para muitos adeptos levarem para a vida. Os argentinos, que foram os que celebraram a conquista final, serão certamente aqueles que mais memórias levarão do torneio, mas poucos se podem orgulhar de ter vivido o torneio da forma como Nicolás Alessandro, um fã incondicional de Suipacha que chegou ao Qatar como um desconhecido e acabou no relvado a celebrar como um elemento da "família" da seleção.A história deste fã começou a desenhar-se no dia do jogo com o México, o segundo da Argentina no Mundial. Quando chegou ao estádio, percebeu que os seus bilhetes eram para a zona onde ficavam os familiares dos jogadores, algo que se repetiria em todos os encontros até à final. "Começámos a criar vínculos, conexões e até superstições", recorda, à TyC Sports. A relação de proximidade foi intensificando-se, de tal forma que, jogo após jogo, havia rituais que se cumpriam. "Os golos eram festejados com o pai do Cuti Romero. Cada penálti, a favor ou contra, ia para junto do irmão do Nahuel Molina, para vê-los de braços dados. Cumprimentava as irmãs do Cuti com um choque de punhos. Sentíamos que essas pequenas coisas nos davam sorte. Por isso tínhamos de manter os lugares".E assim foi até ao grande dia. O dia da final. Aí, tudo foi feito como sempre e a vitória não fugiu à Argentina. A loucura foi enorme e, no meio de tudo isso, Nicolás acabou por viver provavelmente o momento mais marcante de todos. "Quando o jogo acaba, começámos a baixar [para o relvado]. O irmão do Nahuel diz ao segurança 'somos irmãs do Molina'. Mas aí o segurança começou a tentar tirar-me dali. Nesse momento aparece o irmão do Guido Rodríguez, que me salvou. 'He is my brother', disse-lhe. O segurança continuou a desconfiar, até que aparece a mãe do Guido e nos abraça aos dois. 'São os meus filhos', gritou. E foi assim que pude desfrutar de tudo dentro do campo".E quando diz "tudo"... foi mesmo tudo. Nicolás celebrou como se fosse um dos elementos da família da seleção, passando largos minutos a tirar fotos no relvado. Fê-lo com Messi, Enzo Fernández, Emiliano Martínez, Otamendi, Dybala, Di María e até mesmo com Antonella Roccuzzo, a mulher do próprio 10. Mas um dos momentos mais inesquecíveis será mesmo quando pegou na taça de campeão do Mundo e, claro, registou o momento. Foi o ponto final numa celebração para guardar para sempre.