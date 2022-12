Otamendi visto como... um ursinho

Rodrigo de Paul e Otamendi são amigos desde que partilharam o balneário no Valencia na época 2014/15. Os laços de amizade mantiveram-se fortes desde então e nas concentrações da seleção são muitas vezes colegas de quarto. Por isso, foi de forma curiosa que o médio do Atlético Madrid elogiou o central do Benfica. "É um animal dentro de campo, mas no quarto é um urso de peluche. Apaga-me o iPad, tapa-me... é lindo!", brincou De Paul.

Médio do Benfica em alta

Mauricio Macri, presidente da Argentina entre 2015 e 2019, rendeu-se às exibições de Enzo Fernández. "Ele é um hino à alegria. Um rapaz que se estreia no Mundial com 21 anos e acerta um remate daqueles no ângulo [golo frente ao México] só pode ter uma boa relação com Deus", atirou.

De resto, Di María está recuperado dos problemas musculares e pode ir a jogo frente à Holanda.