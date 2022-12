Prometeu e cumpriu: Budweiser já começou a oferecer cerveja aos argentinos

Quando a FIFA anunciou, na véspera do arranque do Mundial'2022, que seria proibida a venda de bebidas alcoólicas , nomeadamente cervejas, nas imediações e interior dos estádios, a Budweiser decidiu lançar uma promessa arrojada : ofereceria toda a cerveja que não fosse consumida no Qatar ao país que se sagrasse campeão do Mundo. Mais de um mês depois... a promessa começa a ser cumprida. E quem sai a celebrar são, outra vez, os argentinos."Bom dia, chegou Messi e chegaram as Bud", escreveu a marca na sua conta para o mercado argentino, detalhando depois de que forma a oferta será feita: até domingo, todos os interessados devem registar-se numa plataforma e, feita a inscrição, receberão um QR Code para levantar três latas de cerveja por dia até domingo. Obviamente que a oferta é apenas aberta a maiores de idade, como a marca faz questão de frisar."Depois não digam que não sou a melhor cerveja do Mundo", conclui o 'tweet'.