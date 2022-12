Ronaldinho: «Messi pode jogar até aos 50 anos»

Ronaldinho, antigo internacional brasileiro, abordou a final do Mundial'2022 entre Argentina e França, marcada para este domingo, às 15 horas, em entrevista ao 'L'Équipe'."As duas seleções merecem. Espero que seja uma grande final. Ambas as equipas têm jogadores que podem mudar o jogo a qualquer momento. Penso que o Brasil também tinha uma equipa muito boa, mas as coisas não saíram como pensávamos. O Brasil ainda está sob pressão. Tem um grupo com muito talento", frisou a antiga lenda do Barcelona, deixando elogios a Messi, com quem jogou na Catalunha."Messi é o melhor do mundo há muitos anos. É o seu último Mundial, mas eu tinha a certeza que voltaria e faria o que fosse preciso para o vencer. Para mim, ele pode jogar até aos 50 anos, porque tem muito mais qualidades do que todos os outros", analisou Ronaldinho, que não esqueceu Mbappé."Também adoro vê-lo jogar. Estou muito feliz por ele, faz tudo muito bem e ainda é muito novo. Mbappé tem todas as qualidades, a velocidade, o drible e, na cara do golo, tem frieza. É o tipo de jogadores que nós, brasileiros, adoramos ver jogar", elogiou.