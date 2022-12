Salvio: «Para mim, Messi é o melhor da história, vença ou não o Mundial»

Eduardo Salvio esteve no último Mundial, em 2018, ao serviço da Argentina, e foi colega de equipa de Lionel Messi na alviceleste. Para o agora jogador do Pumas, do México, o melhor futebolista da história é o atual camisola 10 do seu país."Todos o conhecem e a Argentina está dividida sobre se ele é o melhor da história ou o Diego [Armando Maradona]. Eu tenho a minha opinião e para mim é ele [Messi]. Vivo na era do Messi e do seu primeiro ao último jogo desfrutei imenso. Não tenho qualquer dúvida que se vai ganhar o Mundial pela Argentina, vai dar esse salto para que tomem como o maior da história, sem reservas. Para mim, vença ou não, é o melhor da história", frisou o ex-Benfica, em conferência de imprensa esta segunda-feira.'Toto' tem 32 anos e foi chamado à seleção argentina pela última vez em 2020, mas acredita que poderá voltar. "Não perco a fé de regressar, mas por cá todos sabem que o meu objetivo é continuar a progredir e ganhar coisas importantes pela minha equipa. Trabalharei mais do que fiz na época passada", vincou.