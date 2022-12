Scaloni analisa adversidades em todo o Mundial: «Quantas provas de caráter já demos?»

Lionel Scaloni analisou a passagem da Argentina às meias-finais diante da Holanda (2-2, 4-2 após penáltis) e exaltou a 'fibra' do grupo que tem à disposição."Eles têm o espírito de saber enfrentar as situações em qualquer contexto. Não merecíamos ir para os penáltis. Mesmo assim, a equipa continuou a dar a cara. O segundo tempo foi muito estranho, eu tinha tudo sob controle, mas é isso que o futebol nos dá. Esta equipa tem vontade, juventude e não dá nada por perdido", começou por referir o selecionador argentino no final do encontro, voltando a sublinhar a mentalidade dos seus jogadores."Quantas provas de caráter já demos? Perdemos o primeiro jogo [com Arábia Saudita]. Com o México tivemos uma primeira parte muito difícil e a equipa deu a cara. Esta equipa mostra as várias facetas que são necessárias durante o jogo. Às vezes tens de defender e é normal que assim seja, quando metem três avançados de 1,90 metros. Os jogadores demonstram espírito de saberem o que era preciso em cada momento. É isto que a equipa tem", enalteceu Scaloni, dando ainda o exemplo do prolongamento. "Ali, fomos a equipa equipa que quis ganhar. Transformámos a desilusão em vontade de ganhar naqueles 30 minutos", aferiu o técnico.