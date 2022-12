Scaloni antevê jogo da Argentina: «A Croácia não é defensiva nem ofensiva, joga bem»

Lionel Scaloni, selecionador da Argentina, fez esta segunda-feira a antevisão do jogo de amanhã das meias-finais do Mundial, com a Croácia, e avisou que não será fácil."Analisámos muito bem a Croácia, têm jogadores muito bons. Sabemos onde nos podem causar mossa, mas não vou dizer", explicou o treinador.E acrescentou: "A ilusão que temos é a mesma de todos os argentinos. Esta equipa joga para eles. A Croácia tem uma forma de jogar e não a vai mudar. Não é ofensiva nem defensiva, joga bem."Scaloni contou, por outro lado, que De Paul e Di María "já estão disponíveis". "No treino de hoje vamos avaliar melhor o estado em que se encontram, mas até agora a indicação que temos é que estão disponíveis."