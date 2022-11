Scaloni assumiu alterações em aberto mas deixa Enzo como suplente no último teste antes do jogo

Enzo Fernández destacou-se na primeira vitória da Argentina no Mundial do Qatar, ao entrar na segunda parte e ao fazer o 2-0 final diante do México. Face ao momento do médio do Benfica, este poderia entrar pela primeira vez para o onze titular mas o selecionador Lionel Scaloni antecipou o 11 escalado no derradeiro encontro, diante da Polónia, no treino desta terça-feira e o benfiquista não figurou entre os titulares segundo o jornal 'Olé'.O ex-River Plate voltar a 'perder' a corrida para Guido Rodríguez, do Betis, que alinhou como titular diante dos tricolores, saindo no segundo tempo.A verdade é que as primeiras três alterações feitas pelo técnico argentino geraram dúvida, deixando em aberto a entrada de Enzo, um dos três primeiros a entrar, tal como Foyth e Romero. Esta foi a equipa titular apresentada esta terça-feira: Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro e Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister; Di María, Messi e Lautaro.O jogo com a Polónia acontece amanhã, a partir das 19 horas (portuguesas).