Scaloni prepara mudanças na Argentina: Enzo deve ser chamado à titularidade

A derrota diante da Arábia Saudita, no arranque do Mundial'2022, deixou a Argentina numa posição delicada, provocou um verdadeiro terremoto no globo, tal foi a dimensão da surpresa, e deverá levar também o técnico Lionel Scaloni a mexer bastante na sua equipa para tentar reverter a situação e reentrar no rumo certo. Segundo o 'Olé', há várias mexidas em estudo pelo selecionador argentino para o jogo com o México, sendo uma delas referente a Enzo Fernández.O benfiquista foi suplente utilizado diante da Arábia Saudita (entrou aos 59', pouco depois do golo da reviravolta, marcado por Salem Al Dawsari), surgindo agora como forte possibilidade para entrar de início. Em teoria para o lugar de Papu Gómez, um jogador que não teve um início positivo, especialmente no aspeto defensivo. Agora, escreve o 'Olé', Scaloni estará tentado a colocar Enzo em campo, de forma a ter em campo um médio mais combativo, que "daria mais equilíbrio e ajudaria a estabilizar Leandro Paredes".Para Enzo, o 'Olé' reserva rasgados elogios, considerando que o jogador do Benfica "mostrou personalidade e não sentiu a bola a queimar nos pés" na meia hora em que atuou ante os sauditas. "Deu ordem e primeiro passe, algo que a seleção não tinha nesse momento", destaca o jornal argentino no seu texto.Em relação a outras eventuais trocas para o jogo de sábado, Scaloni deve também mexer no centro da defesa, para tirar Cuti Romero e lançar Lisandro Martínez, e ainda nas laterais, com Gonzalo Montiel e Marcos Acuña a surgirem bem colocados para substituir Nahuel Molina e Nicolas Tagliafico.