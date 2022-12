Scaloni sobre Enzo Fernández: «O miúdo tem um futuro enorme»

Lionel Scaloni anteviu o jogo dos quartos de final do Mundial, diante da Holanda, tecendo elogios a Enzo Fernández. O médio do Benfica foi titular pela primeira vez na prova, ante a Austrália, e colheu as boas graças do selecionador argentino."Todos os miúdos que fizeram parte da equipa contribuíram com seu grão de areia. É um miúdo que teve uma grande evolução e estamos felizes com a sua contribuição. É o que esperamos dos miúdos que decidemos fazer entrar desde banco ou mudar de um jogo para o outro. Esperamos sempre que eles mostrem um desempenho que possam melhorar a equipa. O Enzo fez bem as coisas. Acreditamos que pode dar ainda mais e que tem um futuro enorme", frisou em conferência de imprensa.O selecionador mostrou-se ainda irritado por furo jornalístico que revelou a lesão de Rodrigo De Paul, médio titular em todos os jogos até aqui. "Não sei se jogamos pela Argentina ou pela Holanda. O treino foi à porta fechada. Não entendo a necessidade de criar alarme. O adversário está atento a estas coisas", vincou, dando ainda conta de que "Di María não fez o treino todo" e, tal como o médio do Atlético Madrid, é dúvida para o encontro desta sexta-feira, às 19 horas.