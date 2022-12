Um momento que comove a Argentina: antigo selecionador sofre de alzheimer e aparece com a camisola alviceleste

Edgardo Bauza tem 64 anos e orientou formação das pampas em 2016 e 2017. Neste momento, está retirado do futebol depois de lhe ter sido diagnosticado alzheimer em 2019 e está agora comover a Argentina.O seu amigo e representante, Gustavo Lescovich, partilhou nas redes sociais uma foto onde surge o técnico e antigo defesa, que também foi internacional argentino, onde surge Bauza com a camisola da alviceleste pela mão do filho mais novo.O antigo técnico, conhecido por 'El Patón', perdeu a fala e já não conhece as pessoas mais próximas.