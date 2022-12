A vencer a Coreia do Sul por 4-1, Tite substituiu Alisson... pelo terceiro guarda-redes

Aos 80' do Brasil-Coreia do Sul , um momento poucas vezes visto. A vencer por 4-1, Tite substituiu Alisson - que estava em evidência na segunda parte, a travar várias investidas asiáticas - por Weverton, o terceiro guarda-redes dos canarinhos.Sem que fosse notório qualquer problema físico com o guardião do Liverpool, a explicação poderá estar no facto de Weverton ser, até então, o único dos 26 futebolistas brasileiros que ainda não tinha disputado qualquer minuto no Qatar. Perante uma vantagem confortável, tite vislumbrou aqui uma hipótese de todo o plantel atuar neste Mundial'2022, fazendo entrar o guarda-redes do Palmeiras.