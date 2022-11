Da farinha e mandioca à máquina do café: Brasil viaja sábado com 5,5 toneladas de bagagem

O Brasil vai alojar-se durante cinco dias no centro de treinos da Juventus, em Turim, antes do rumar ao Qatar e a logística está a ser preparada ao detalhe. Segundo o 'Globo Esporte', a equipa viaja sábado, num avião fretado especialmente para o efeito, com 5,5 toneladas de bagagem. Parece muito para quando foi para a Rússia a seleção canarinha levou 7 toneladas. Num país mais frio foi necessário mais material, como agasalhos.O avião que vai sair do Brasil terá a bordo 74 pessoas, entre jogadores, equipa técnica e membros do staff, sendo que os futebolistas que atuam na Europa vão ter diretamente a Turim. A bordo vão 300 volumes, entre roupa, medicamentos, equipamentos eletrónicos, equipamentos de fisioterapia, de treino, uma impressora, bolas, macas, uma câmara hiperbárica... Até 30 quilos de farinha de mandioca e uma máquina de café os jogadores vão ter no Qatar!"Desde o início das visitas que fizemos ao Qatar disseram-nos 'o que vocês puderem antecipar, antecipem'. Desde o aluguer de equipamento, por exemplo. Se for preciso alugar uma passadeira, provavelmente não será possível, devido à elevada procura. No caso da comida é igual. Se precisarmos de encontrar alguma coisa especial de última hora, será difícil", explicou ao 'Globo Esporte' Luis Vagner, diretor de planeamento e logística da CBF.Mas a comida não representa grande peso na bagagem, uma vez que tanto o centro de treinos da Juventus como o hotel no Qatar vão fornecer arroz, feijão, saladas e outros alimentos. Os cardápios já foram enviados atempadamente, mas há coisas que a equipa vai levar de casa. "Vamos levar farinha de mandioca e o Jaime (Maciel, chefe da seleção) está a estudar a possibilidade de levar alguns temperos também. São 30 kg de farinha de mandioca", conta Hamilton Correia, analista de logística da seleção.Além de tudo isto, ainda há a roupa. Cada jogador recebe três kits, um para os treinos, um para concentração e outro para os jogos. Aí contabilizam-se meias, canções, bonés, calças, um agasalho para a chuva e outro para o frio. São cerca de 700 camisolas amarelas e 230 azuis. Só a roupa é responsável por mais de metade dos 300 volumes que a seleção brasileira leva para o Qatar.