Dani Alves e as críticas à convocatória para o Mundial: «Se for para tocar pandeiro, serei o melhor»

Dani Alves respondeu esta quinta-feira às críticas de que tem sido alvo por ter sido um dos convocados por Tite para representar o Brasil no Mundial'2022. Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro de amanhã com os Camarões, o defesa, de 39 anos, considerou a situação normal e lembrou outros fatores para ter sido um dos eleitos do selecionador."É normal que as pessoas contestem pela idade, por não estar no meu melhor momento, mas representar a seleção não é apenas estar no melhor momento no clube. É estar no melhor momento dentro da seleção e é isso que procurei fazer desde 2003, quando cá cheguei pela primeira vez", referiu o jogador canarinho."A minha missão na seleção é dar o meu melhor em prol da seleção. Temos 26 jogadores com a mesma capacidade de executar, mas temos um plano para cada momento e eu tenho de o seguir. Penso que nos dois jogos em que não estive a equipa precisava, na minha posição, de melhor defesa. Eu sou bom no ataque. Este é o plano", atirou, entre risos, para depois reforçar a ideia de forma bem-humorada."Tenho de saber como joga a equipa e o que isso vai exigir do meu serviço. Estou ao serviço da seleção. Se for para tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que existe", frisou.