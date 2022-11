Neymar: «Disse ao Messi que vou ser campeão do Mundo»

"O Mundial é o meu maior sonho. Tem sido desde que entendi o que era o futebol. Agora tenho outra oportunidade e espero conseguir", considerou o avançado brasileiro.















"O Mundial é o meu maior sonho. Tem sido desde que entendi o que era o futebol. Agora tenho outra oportunidade e espero conseguir", considerou o avançado brasileiro."Obviamente todos têm grandes esperanças e se sentem ansiosos, ou até mesmo emocionados. Toda a gente quer estar no Mundial", acrescentou Neymar, revelando depois o que disse a Messi: "Chegámos a brincar sobre a possibilidade de nos cruzarmos na final. Disse-lhe que vou ser campeão, que vou ganhar, e rimo-nos muito. Jogar com ele e com o Kylian [Mbappé] é um prazer enorme. São dois grandes jogadores, o Messi foi considerado durante muito tempo o melhor do Mundo."

Neymar contou numa entrevista ao jornal inglês 'Telegraph' o teor das conversas que teve com Messi a propósito do Mundial. Os dois são companheiros de equipa no PSG e falaram algumas vezes sobre as expectativas das respetivas seleções, com o Brasil e a Argentina a serem naturalmente colocados entre os favoritos ao título no Qatar.