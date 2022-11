Neymar: «Mundial do Qatar é o último da carreira? Sinceramente não sei...»

Neymar concedeu esta sexta-feira uma entrevista ao 'GloboEsporte.com', onde abordou vários temas relacionados com a sua carreira e, obviamente, com o Mundial de futebol que se avizinha. Questionado sobre a possibilidade de este poder ser o último Campeonato do Mundo que disputará na carreira, o craque brasileiro do PSG não quis abrir o jogo, afirmando não saber o que lhe poderá reservar o futuro com a saída de Tite do comando técnico.

"Vou jogar como se fosse o meu último [Mundial]. Falo com o meu pai, tal como conversamos sempre, jogar cada jogo como se fosse o último porque tu nunca sabes o dia de amanhã. Eu não posso te garantir que vou jogar outro Mundial. Sinceramente não sei. Vou jogar como se fosse o último. Pode ser que jogue outro, pode ser que não. Depende... Vai mudar de treinador, não sei se o treinador vai gostar mim", atirou o camisola '10' da 'canarinha'.