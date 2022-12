Pelé quer inspirar seleção do Brasil: «Estamos juntos nessa caminhada»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pele´ (@pele)

No hospital, onde está internado desde a semana passada, Pelé estará a acompanhar a prestação do Brasil no Mundial, como ainda esta segunda-feira as filhas revelaram . Hoje há jogo dos oitavos de final entre a canarinha e a Coreia do Sul e as contas do 'Rei' partilharam uma mensagem e uma fotografia antiga"Em 1958, na Suécia, eu caminhava pelas ruas pensando em cumprir a promessa que fiz ao meu pai. Sei que muitos da Seleção fizeram promessas parecidas e também vão em busca da sua primeira Copa do Mundo. Eu quero inspirar vocês, meus amigos. Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil!", pode ler-se na publicação.