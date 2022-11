Renato Gaúcho diz que Brasil não precisa de selecionador estrangeiro: «Mereço uma oportunidade»

Tite vai deixar a seleção do Brasil depois do Mundial e no país continua o debate sobre quem vai ocupar o cargo de selecionador. Já se falou em vários nomes, incluindo o de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e Renato Gaúcho, técnico do Grémio, resolveu lançar a sua candidatura."O meu objetivo maior agora é chegar à seleção brasileira, esse é meu grande sonho. Todos os treinadores têm de ter o sonho de chegar à seleção. Sempre pensei e sonhei em lá chegar, não sei se isso vai acontecer. Quando comecei a jogar futebol no Grémio tinha o sonho de lá ir, cheguei aos 19 anos e fiquei durante 10 anos", referiu Renato Gaúcho ao canal do YouTube 'Cara a Tapa'. "Acho que pelo meu currículo mereço uma oportunidade."Renato considera que a CBF não devia contratar um estrangeiro para dirigir a seleção. "Qualquer decisão que a CBF tome, seja um treinador brasileiro ou estrangeiro, tenho que respeitar e vou continuar o meu trabalho. No Brasil temos outros grandes treinadores, isso quer dizer indiretamente que a CBF não precisa de ir buscar um treinador lá fora. Quem tem mais títulos mundiais no planeta? É o Brasil! Então, os bons estão aqui. O treinador da seleção brasileira tem que ser brasileiro. Se o Brasil não tivesse ganho nenhum Mundial, ou só um Mundial até hoje, tudo bem. Mas por que razão o Brasil é o maior vencedor de Mundiais? Porque os grandes profissionais estão aqui".