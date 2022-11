Seleção brasileira é a última das 32 seleções a aterrar no Qatar

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Brasil chegou este sábado ao Qatar, tornando-se na última equipa a aterrar em Doha, fechando o grupo de 32 nações, incluindo Portugal, que vão competir no Mundial'2022, a mais importante prova de seleções.

Também hoje, Uruguai, adversário da seleção portuguesa, Sérvia e Camarões chegaram ao país que vai receber o próximo Campeonato do Mundo, mas o Brasil, recordista de títulos com cinco, foi mesmo a última seleção a aterrar no Qatar, numa viagem de cinco horas que teve iniciou em Turim, em Itália, onde a canarinha esteve a estagiar.

Portugal está em Doha desde sábado, enquanto os Estados Unidos foram a primeira seleção a chegar ao Qatar, em 11 de novembro.

O primeiro treino do Brasil está agendado para domingo, no Estádio Grand Hamad, que servirá de casa para a equipa liderada por Tite.

A seleção brasileira vai disputar o Grupo G com Suíça, Camarões e Sérvia, estreando-se no dia 24 de novembro frente aos sérvios, em Lusail.