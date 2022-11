Seleção do Brasil treina sem caneleiras: "o bicho pega" mas a estratégia resulta

Embora até aconteçam algumas entradas mais duras - como sucedeu com Dani Alves sobre Pedro e Raphinha - a verdade é que os jogadores da seleção do Brasil não usam caneleiras nos treinos.A 'estratégia' já é usada por Tite desde 2015, quando o atual selecionador do Brasil era treinador do Corinthians. A ideia é reduzir o número de cartões amarelos e vermelhos na equipa.Naquela época, no Timão, Tite viu três jogadores serem expulsos nos primeiros jogos da época e, quando foi eliminada da Libertadores, a equipa já somava 8 vermelhos.Então o técnico lembrou-se de proibir o uso de caneleiras nos treinos, para haver mais lealdade nas disputas. "Se eles têm este tipo de comportamento com o adversário, quero vê-los fazerem o mesmo com os colegas! Não sabia o que aquilo que ia dar, mas depois vi que as coisas mudaram. É o sentido do 'compete forte, leal, mas na bola'", contou Tite em 2018, citado pela ESPN Brasil.Marquinhos, que curiosamente trabalhou com Tite no Corinthians, confirmou: "O bicho pega no treino. Mas é tudo 100 por cento leal. Desde a época de Corinthians, na Europa, nós treinamos assim. Isto dá-nos a consciência de sermos leais", explicou o defesa do PSG.