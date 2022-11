Paulo Bento concede folga

Ao sétimo dia de concentração no Qatar, Paulo Bento concedeu o primeiro dia livre ao plantel sul-coreano, depois de um sábado com sessão dupla, tendo o grupo aproveitado para sair do quartel-general. O técnico português também acedeu ao pedido dos jogadores para alterar os trabalhos no relvado para o fim da tarde, hora em que o calor não se faz sentir de forma tão intensa.

As atenções continuam a focar-se sobre Heung-Min Son, estrela da companhia, que será forçado a jogar de máscara por conta de uma lesão na face, mas estará apto para defrontar o Uruguai. Amanhã, além do regresso aos trabalhos, a comitiva vai conhecer o relvado do estádio Education City, que é palco onde disputará os três jogos da fase de grupos.