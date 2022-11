Coreia do Sul prepara Gana na máxima força

A Coreia do Sul prepara o jogo com o Gana, marcado para segunda-feira às 13 horas, na máxima força. A seleção dirigida por Paulo Bento não tem qualquer lesionado. Esta sexta-feira, no período aberto à imprensa, todo o grupo fez exercícios de aquecimento e descompressão, incluindo os não utilizados na partida com o Uruguai (empate a zero golos).Song Min-kyu e Jung Woo-young manifestaram esta sexta-feira, em conferência de imprensa, confiança para a partida da 2.ª jornada do Grupo H, destacando que o duelo com Uruguai "já é passado".O médio do Al Saad referiu que os jogadores estão tranquilos e focados no jogo com os ganeses. Já Song, do Hyundai da K-League, disse estar a par das comparações que têm sido estabelecidas com o desempenho de 2014, mas que essas notícias não trazem pressão acrescida. "O grupo está bem, está otimista e preparado para dar o melhor no jogo com o Gana", frisou.