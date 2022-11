Jogadores da Coreia do Sul apelam à união antes do jogo com Portugal: «Não temos nada a perder»

A Coreia do Sul regressou esta quarta-feira aos treinos em Al Egla e disponibilizou dois jogadores Lee Jae Sung e Na Song Ho para uma curta sessão com a imprensa.Jae Sung, médio ofensivo do Mainz, da Alemanha, falou de como a derrota frente ao Gana pesou um pouco no grupo, mas que continua focado em vencer Portugal (sexta-feira, 15 horas) e conseguir o apuramento. Questionado se a Coreia do Sul vai entrar mais pressionado, Lee atirou: "não temos nada a perder, e por isso unidos, vamos dar o nosso melhor para ganhar. Temos de jogar como um grupo unido".Esta foi a tónica do discurso do médio, que se recusou a comentar a discussão entre Paulo Bento e Son. "Não sei detalhes", disse secamente pedindo a próxima questão, acabando por dizer mais tarde que o selecionador foi enfático no balneário. "Ele disse que podemos seguir de cabeça levantada ou desistir. Depende de nós. Paulo Bento já teve situações complicada e tem experiência, e nós acreditamos nele."Já o avançado do Seoul FC Song Ho foi questionado sobre os erros individuais e como estão a recuperar animicamente os jogadores. "Analisámos em pormenor todos os detalhes do jogo, onde fomos piores, onde estivemos bem e vamos tentar corrigir todos os erros. Nada está perdido."Sobre a pressão que atinge o grupo, e em especial os estreantes na competição, Na Hong diz ter estado "muito ansioso". "Ainda estou a tentar afirmar-me dentro da equipa", afirmou.De resto, no treino aberto à comunicação social 15 minutos, estiveram presentes todos os jogadores à exceção do defesa central Kim Min Jae a contas ainda com uma lesão - os sul-coreanos esperam que esteja pronto a defrontar Ronaldo e companhia. Foi apenas possível ver o aquecimento embora fossem visíveis já os preparativos para o treino tático de bolas paradas. Vísivel ainda o distanciamento entre Son e o treinador português, alimentando assim os rumores escutados no centro de imprensa sobre a relção mais tensa entre os dois.