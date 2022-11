Paulo Bento "orgulhoso" após empate na estreia: «Continuo com a mesma confiança»

Paulo Bento, treinador português que orienta a seleção da Coreia do Sul, mostrou-se "orgulhoso" após o empate desta quinta-feira frente ao Uruguai, na 1.ª jornada do grupo de Portugal.





"Foi um jogo difícil, contra uma equipa muito forte. Eles demonstraram respeito. Mas é um resultado justo, pois foi um jogo equilibrado. Parece-me um bom resultado para nós", disse no final da partida.O técnico de 53 anos, já tinha orientado Portugal no Mundial do Brasil (2014) e tornou-se no 3.º português a liderar uma seleção estrangeira em Campeonatos do Mundo, além de Fernando Santos (Grécia, em 2014) e Carlos Queiróz (Irão, em 2014, 2018 e 2022). Depois da imagem deixada na estreia, Paulo Bento garantiu que continua "com a mesma confiança" e elogiou o grupo. "Estou muito orgulhoso dos meus jogadores. A maneira como percebemos o jogo foi muito boa. Agora é importante descansar", explicou, aludindo já ao duelo de segunda-feira contra o Gana.