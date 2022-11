Son disponível para a estreia

A treinar com uma máscara de proteção, por conta de uma lesão na cara contraída no início de novembro, Heung-Min Son vai estar à disposição de Paulo Bento para o jogo inaugural frente ao Uruguai. A confirmação foi dada por Koo Ja-Cheol, ex-capitão da Coreia do Sul, que está no Qatar a trabalhar como correspondente para a televisão do país. “Vai estar disponível. Claro que é desconfortável, não vai estar a 100%, mas o Son nunca quer ficar de fora”, garantiu.

Entretanto, o avançado do Tottenham foi autorizado pela FIFA a jogar de máscara, mas terá de retirar o ‘7’ que tem mostrado nos treinos.