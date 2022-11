Son Heung-min confirma presença no Qatar

O sul-coreano Son Heung-min confirmou esta quarta-feira que vai estar presente no Mundial'2022, no qual a Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, vai defrontar Portugal.

"Jogar pelo teu país num Mundial é um sonho de muitas crianças, como era o meu. Não vou falhar isto por nada. Não posso esperar por representar o nosso lindo país. Até já", escreveu Son, numa mensagem na rede social Instagram.

O avançado do Tottenham, que é a grande figura da seleção asiática, foi operado para corrigir fraturas em quatro ossos na cara, depois de se ter lesionado no encontro com o Marselha, da Liga dos Campeões.

No Mundial do Qatar, a Coreia do Sul está integrada no Grupo H, juntamente com Portugal, Gana e Uruguai.