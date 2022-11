Kramaric não esquece selecionador canadiano: «Agradeço pela motivação. Demonstrámos quem f... quem»

Deu que falar a declaração de John Herdman , após a derrota do Canadá diante da Bélgica, quando o selecionador canadiano disse que a sua seleção iria "f... a Croácia". A frase gerou polémica na altura e agora houve 'troco' vindo do oposto, depois da vitória croata por 4-1 Andrej Kramaric, o homem do jogo, não esqueceu essas palavras e respondeu... a preceito. "Quero agradecer ao selecionador do Canadá pela motivação. No final, a Croácia demonstrou quem f... quem", atirou.