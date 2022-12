Lovren imune às danças dos jogadores brasileiros

As coreografias dos jogadores brasileiros na altura de festejar os golos têm sido alvo de algumas críticas e há até quem fale numa falta de respeito para com os adversários. Não é o caso do central croata Dejan Lovren: "Deixem-nos dançar. Fiz muitos amigos brasileiros ao longo da minha carreira. Nascem e vivem de música e não há nada de errado nisso. Claro que tudo tem um limite mas não vejo desrespeito." Quanto ao duelo de amanhã, não tem dúvidas: "O Brasil é favorito, mas olhamos para nós e é assim que vamos entrar no jogo."