Lovren: «Salah está 100% ciumento por eu estar no Mundial»

Mohamed Salah não vai estar presente no Mundial'2022, visto que o Egito foi derrotado pelo Senegal no playoff de acesso à competição. Uma ausência que Dejan Lovren lamentou, em entrevista ao 'AS'."Salah merecia estar presente no Qatar, mas infelizmente o Senegal foi melhor", afirmou o capitão da seleção crota e antigo companheiro de equipa do avançado egípcio no Liverpool."Ele está 100% ciumento e eu também estaria se estivesse no seu lugar. Disse-me que me ia apoiar neste Mundial, mas lamento que não esteja aqui. Disse que vinha cá com a bandeira croata", confessou o atual jogador dos russos do Zenit.O central, de 34 anos, prepara-se para disputar o terceiro Campeonato do Mundo da carreira. "É uma grande honra para mim estar no meu terceiro Mundial. Se alguém me tivesse dito isso quando era criança, não tinha acreditado. O meu primeiro jogo com a Croácia foi em 2009, precisamente contra o Qatar, por isso é especial para mim", frisou, deixando ainda uma garantia: "Vou continuar, mesmo que a imprensa duvide de mim."