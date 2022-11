Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Modric: «Tenho a certeza que vamos melhorar com o passar dos jogos» Médio croata, que foi eleito o melhor em campo frente a Marrocos, lamentou nulo no primeiro jogo do Grupo F





• Foto: Reuters