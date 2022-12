Zlatko Dalic admite que o Brasil é "assustador"

A Croácia chegou à final do Mundial’2018 – acabou por perder o título para a França –, mas isso não é suficiente para tranquilizar Zlatko Dalic não hora de perspetivar o duelo com o Brasil nos 'quartos' desta edição. O selecionador croata destacou as diferenças existentes entre os dois países – "O Brasil tem 200 milhões de pessoas, nós somos quatro milhões. Somos como um subúrbio de uma cidade brasileira", lembrou – e, principalmente, a enorme qualidade do escrete canarinho. "É a mais forte e melhor seleção do torneio. Quando olhamos para os jogadores, a amplitude e a sua qualidade, é assustador. Temos um grande teste à nossa frente", adiantou. Ainda assim, apesar do favoritismo brasileiro, Zlatko Dalic deixou uma promessa: "Não desistiremos, vamos tentar descansar bem e preparar-nos para dar nosso melhor."