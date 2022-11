Zlatko Dalic: «Tivemos demasiado medo em cometer erros e arriscámos menos do que o normal»

Zlatko Dalic enumerou algumas coisas que considerou terem faltado à Croácia para conseguir outro resultado que não um empate a zero frente a Marrocos, no primeiro jogo deste quarto dia de Mundial'2022."Foi um jogo difícil, como esperávamos. Marrocos jogou de forma compacta e organizada, algo que sabíamos. Tivemos demasiado medo em cometer erros e por isso arriscámos menos que é que normal. Faltou determinação e verticalidade. Faltou coragem. Faltou o que tivemos há quatro anos e meio no Mundial'2018", começou por referir o selecionador croata após o encontro, fazendo já as contas para os croatas seguirem em frente no Grupo F."Temos de somar quatro, cinco pontos para seguir em frente. Não vamos mais pensar neste jogo, vamos seguir em frente e venha o próximo", apontou.