FIFA confirma Portugal no pote 1 no sorteio de qualificação para o Mundial'2022

Portugal integra o pote 1 no sorteio da fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2022, no qual estão as seleções continentais mais bem colocadas no ranking mundial, confirmou esta sexta-feira a FIFA.

No dia em que foi conhecida a atualização do ranking da FIFA, liderado pela Bélgica, o organismo que rege o futebol mundial deu conta do alinhamento dos seis potes, a 10 dias do sorteio da fase de qualificação, agendado para 7 de dezembro, em Zurique, na Suíça, que não terá assistência ou representantes das federações, devido à pandemia de Covid-19.

A equipa campeã europeia, quinta posicionada na hierarquia, já sabe que vai evitar as seleções da Bélgica, França, campeã mundial, Inglaterra, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos, mas Suíça, Polónia e Áustria, as três colocadas no pote 2, podem calhar no caminho de Portugal.

As 55 seleções europeias serão distribuídas em seis potes, sendo posteriormente sorteadas em cinco grupos de seis equipas e outros cinco grupos de cinco formações, com jogos a disputar em casa e fora, entre março e novembro de 2021.

O primeiro classificado de cada um dos 10 grupos apura-se automaticamente para a fase final do Campeonato do Mundo, no Qatar, enquanto os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para o Mundial'2022 ou para os 'play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no Mundial'2022.

Ao contrário do apuramento europeu, as qualificações continentais em África, na Ásia e na América do Sul já arrancaram.

- Configuração dos potes no sorteio da fase de qualificação europeia para o Mundial'2022:

Pote 1: Bélgica, França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Itália, Croácia, Dinamarca, Alemanha e Países Baixos.

Pote 2: Suíça, País da Gales, Polónia, Suécia, Áustria, Ucrânia, Sérvia, Turquia, Eslováquia e Roménia.

Pote 3: Rússia, Hungria, República da Irlanda, República Checa, Noruega, Irlanda do Norte, Islândia, Escócia, Grécia e Finlândia.

Pote 4: Bósnia-Herzegovina, Eslovénia, Montenegro, Macedónia do Norte, Albânia, Bulgária, Israel, Bielorrússia, Geórgia e Luxemburgo.

Pote 5: Arménia, Chipre, Ilhas Faroé, Azerbaijão, Estónia, Kosovo, Cazaquistão, Lituânia, Letónia e Andorra.

Pote 6: Malta, Moldávia, Liechtenstein, Gibraltar e San Marino.