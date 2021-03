O onze de Portugal para o jogo com o Luxemburgo: Danilo e Mourinho fora do banco

Portugal realiza esta terça-feira no Luzemburgo o terceiro jogo do Grupo A da fase de qualificação europeia para o Mundial'2022. Estas são as escolhas do selecionador nacional, Fernando Santos, para a partida que começa às 19h45. Para lá das escolhas de Fernando Santos, onde se destaca a titularidade de Renato Sanches e João Félix, nota para o facto de Danilo e João Moutinho ficarem até fora dos convocados.





: Anthony Lopes; João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias e Nuno Mendes; Rúben Neves, Renato Sanches e Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota e João Félix: José Sá, Rui Silva, Luís Neto, Domingos Duarte, André Silva, João Palhinha, Sérgio Oliveira, Rafa Silva, Pedro Neto e Cédric