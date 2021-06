Altitude não deu muita paz a Peseiro

Depois da vitória frente ao Chile, a primeira na fase de apuramento para o Mundial de 2022, a Venezuela voltou a tropeçar, desta feita na altitude de La Paz, frente à Bolívia. A seleção liderada por José Peseiro foi derrotada por 3-1 e somou o quarto desaire em cinco partidas.

A equipa da casa entrou a todo o gás e Moreno fez o 1-0 logo a abrir (5’). A Venezuela reagiu e chegou ao empate (26’), por Chancellor, num lance em que Lampe, guardião boliviano, podia ter feito mais. Ao intervalo, Peseiro e César Farias, técnico da Bolívia, protagonizaram um momento caricato: depois de discutirem, abraçaram-se ainda antes de se dirigirem ao árbitro em aparentes protestos.

Só que o clima de paz ficou por aí e na segunda parte a Bolívia desferiu dois golpes fatais para a vinotinto. Bejarano (60’) cabeceou para o 2-1, após canto, e Moreno, sem marcação, fez o 3-1. Com este resultado, a Venezuela é ultrapassada pela Bolívia na classificação e pode cair para o último lugar, em caso de vitória do Peru. "A Bolívia foi melhor. Estão adaptados à altura, nós não. Temos de ganhar o próximo jogo", vincou José Peseiro.

VAR polémico

O Uruguai foi anulado (0-0) pelo Paraguai. Tabárez deixou Coates no banco e lançou Jonathan Rodríguez ao lado de Suárez no ataque, face às ausências de Cavani (suspenso), Darwin e Stuani (lesionados) e Arrascaeta e Maxi Gómez (com Covid-19). O avançado do Cruz Azul até marcou (25’), mas o golo foi anulado pelo VAR por fora-de-jogo de Viña, que não participa no lance, perante o espanto e os protestos dos uruguaios. Apesar da pressão, o Paraguai aguentou o nulo.