Dalic à procura de ajuda divina

Finalista vencido no último campeonato do Mundo, em 2018, o selecionador croata Zlatko Dalic está apostado em replicar a boa prestação no Qatar e, para isso, até recorreu à ajuda divina. O técnico, de 55 anos, caminhou 120 km numa peregrinação ao santuário de Medjugorje, na Bósnia, uma jornada que demorou três dias. "Obrigado, mãe de Deus, por todas as suas bênçãos! Em ti, Senhor, eu confio", escreveu nas redes sociais. A fé não vem de agora: em 2017, já tinha revelado que leva sempre um terço no bolso para os jogos.