Pierluigi Collina defende árbitras

O italiano Daniele Orsato é o escolhido para arbitrar o jogo de abertura do Mundial entre o Qatar e o Equador, anunciou a FIFA, destacando a experiência do juiz transalpino, que foi video-árbitro no Mundial da Rússia e dirigiu a final da Liga dos Campeões em 2019/20, em Lisboa.

Ontem, o presidente da comissão de arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, garantiu que tem confiança total nos 129 selecionados para arbitrar o Mundial. "Todos os árbitros estão aqui como parte da FIFA e prontos para arbitrar qualquer tipo de jogo. Sempre com base no desempenho e na experiência", salientou, numa declaração que dissipa as dúvidas sobre se as árbitras chamadas (Stephanie Frappart, Neuza Beck, Kathryn Nesbit, Salima Mukansanga e Yamashita Yoshimi) poderão dirigir partidas de seleções árabes.

Gianni Infantino pede respeito

Em visita ao alojamento onde vão ficar instalados os árbitros selecionados, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, pediu respeito: "São a equipa número um, sem eles não havia competição. Também me chateio quando erram ou não concordo com uma decisão, mas peço a todos que se metam no lugar dos árbitros, que tomam decisões que afetam países inteiros."