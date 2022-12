Dicas para este sábado

Sábado, 10 de dezembroGrande surpresa da competição, a seleção de Marrocos tem como virtude a capacidade defensiva e a solidariedade em campo – o conjunto magrebino sofreu apenas um golo em quatro jogos na prova. Tratando-se de um jogo a eliminar, Portugal irá também procurar não se desorganizar nem dar espaço para o contra-ataque marroquino. Prevemos um desfecho com menos de 2,5 golos, validado em três dos quatro compromissos de Marrocos neste Mundial.O avançado do Paris Saint-Germain procura afirmar-se como uma das figuras da atualidade e tem feito uma campanha extraordinária, com cinco golos na prova. Kylian Mbappé marcou em três dos quatro jogos da equipa gaulesa, ficando em branco apenas no último encontro da fase de grupos, frente à Tunísia, no qual só entrou aos 63 minutos. Apostamos num golo do craque francês, com moral em alta.