Dicas para este sábado

Sábado, 17 de dezembroCroácia e Marrocos defrontaram-se na 1ª jornada da fase de grupos, registando-se um nulo que é a cara de ambas as seleções: fortes taticamente, com estratégias bem definidas e relativamente limitadas no ataque. Os balcânicos ficaram em branco em três dos seus últimos quatro desafios, enquanto os magrebinos só sofreram três golos em seis jogos. Apostamos num desfecho com poucos golos neste sábado.Menos de 2,5 GOLOS