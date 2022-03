À atenção de Portugal: Itália com baixa para o playoff

O defesa Mattia De Sciglio, da Juventus, foi chamado à seleção italiana, para substituir o lesionado Giovanni Di Lorenzo nos convocados para os playoff de acesso ao Mundial'2022.

Apesar da lista alargada, o selecionador Roberto Mancini optou por manter 33 jogadores, trocando Di Lorenzo, que, no sábado, sofreu uma entorse no joelho, no triunfo do Nápoles sobre a Udinese, por De Sciglio, que este domingo foi titular na vitória da Juventus diante da Salernitana.

Di Lorenzo foi dispensado, depois de os primeiros exames, já com a equipa médica da squadra azzurra, revelarem uma entorse de grau 2, que tira o jogador dos jogos do playoff.

A Itália defronta na quinta-feira, em Palermo, a Macedónia do Norte e, caso vença esse jogo, discutirá, a 29 de março, com o vencedor do jogo entre Portugal e Turquia o apuramento para o Mundial do Qatar.

Lista atualizada dos 33 convocados:

- Guarda-redes: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Fra), Pierluigi Gollini (Tottenham, Ing) e Salvatore Sirigu (Génova).

- Defesas: Mattia De Sciglio (Juventus), Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter Milão), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Emerson Palmieri (Lyon, Fra), Alessandro Florenzi (AC Milan), Luiz Felipe (Lazio) e Gianluca Mancini (Roma).

- Médios: Nicolò Barella (Inter Milan), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea, Ing), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (AC Milan) e Marco Verratti (Paris Saint-Germain, Fra).

- Avançados: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Nápoles), João Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Nápoles), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Mattia Zaccagni (Lazio) e Nicolò Zaniolo (Roma).