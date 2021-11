Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Grécia-Espanha, 0-1: noite das Arábias para Sarabia Atacante do Sporting marca e coloca Espanha no topo, a precisar só de um empate para chegar ao Qatar





• Foto: Reuters