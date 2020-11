Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Uruguai-Brasil, 0-2: Darwin bem tentou mas foi derrotado Canarinha bate Uruguai num jogo em que o avançado do Benfica se destacou com um remate à barra





DUELO. Darwin prepara-se para ultrapassar o desamparado Danilo