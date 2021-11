A curiosa mensagem da U. Leiria à Seleção Nacional: «Deviam ter pedido conselhos...»

Deviam ter pedido conselhos sobre como empatar no Estádio da Luz, @selecaoportugal pic.twitter.com/06rllvgsv5 — União de Leiria (@uniaodeleiria) November 14, 2021

Depois da derrota da Seleção Nacional diante da Sérvia ontem, na Luz (1-2) , multiplicaram-se as críticas, mas também as mensagens de apoio... e os 'conselhos'. A U. Leiria publicou no Twitter uma curiosa mensagem, aludindo a um empate (resultado que bastaria no domingo para Portugal se apurar diretamente para o Mundial'2022...) da equipa no Estádio da Luz, frente ao Benfica, em 2011, para o campeonato português."Deviam ter pedido conselhos sobre como empatar no Estádio da Luz, @selecaoportugal", pode ler-se.