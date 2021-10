A fortuna que o Qatar oferece a David Beckham para ser imagem do Mundial e embaixador do país

O jornal inglês 'The Sun' avança que David Beckham vai ser apresentado no próximo mês como rosto do Mundial do Qatar, depois de assinar um contrato de 150 milhões de libras (mais de 177 milhões de euros).



O antigo capitão da seleção inglesa, atualmente com 46 anos, vai ser embaixador do país na próxima década, recebendo cerca de 15 milhões de libras por ano (17,7 milhões de euros).



Beckham terá estado em Doha no início deste mês, visitando estádios e reunindo-se com altos dignitários da organização da competição.



O país tem estado debaixo de grande controvérsia no que diz respeito aos direitos humanos, em particular relativamente às mulheres e homossexuais, mas o antigo futebolista inglês recebeu a garantia que todos os adeptos que comparecerem no torneio estarão seguros e que será permitido exibir bandeiras arco-íris nas bancadas, o símbolo da comunidade LGBT.