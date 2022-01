Renan Lodi fora dos convocados do Brasil por não ter esquema de vacinação completo: confira a lista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tite, selecionador brasileiro, revelou esta quinta-feira os convocados para os jogos de apuramento para o Mundial do Qatar, diante do Equador, em Quito, a 27 de janeiro, e frente ao Paraguai, em Belo Horizonte, a 1 de fevereiro.O técnico da seleção canarinha não convocou Neymar, avançado do PSG que se encontra a recuperar de uma lesão num tornozelo. Renan Lodi ficou de fora por não ter o esquema de vacinação completo.Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras).Daniel Alves (Barcelona), Emerson Royal (Tottenham), Alex Sandro (Juventus) e Alex Telles (Manchester United).Éder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea).Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Marselha), Everton Ribeiro (Flamengo), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa).Antony (Ajax), Vini Jr (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Jesus (Manchester City), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds) e Gabriel Barbosa (Flamengo).