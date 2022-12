A mensagem de Cristiano Ronaldo a poucas horas do jogo com a Suíça

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Cristiano Ronaldo recorreu esta terça-feira, horas antes do duelo entre a Seleção Nacional e a Suíça pelos 'oitavos' do Mundial'2022, às redes sociais para garantir que a equipa das quinas vai entrar em campo "por todos os portugueses"."Hoje é por Portugal! Pelos portugueses! Por nós e pelos nossos! Hoje é por todos os sonhos que carregamos em cada um de nós! Vamos com tudo", escreveu o capitão da Seleção Nacional.Portugal e Suíça entram em campo mais logo, pelas 19 horas, no Lusail Stadium.