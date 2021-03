A reação de Cristiano Ronaldo ao triunfo da Seleção

Cristiano Ronaldo usou o Instagram para reagir aos três pontos conquistados no Luxemburgo. "Vitória importante rumo ao nosso objetivo. Parabéns, equipa!", partilhou o capitão da Seleção Nacional, com várias fotografias do encontro.

Quem esteve muito atento, ainda que longe da equipa, foi Bruno Fernandes, ausente devido a castigo. O médio do Manchester United publicou vídeos dos três golos da equipa das quinas, enquanto Danilo, de fora por lesão, destacou uma "vitória importante".