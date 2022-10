Adepto espanhol que ia a pé para o Qatar foi preso no Irão

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CAMINANDO DE MADRID A QATAR (@santiago_sanchez_cogedor)

O adepto espanhol que seguia a pé para o Qatar com o intuito de assistir ao Campeonato do Mundo, foi preso no Irão, segundo revelou um canal de televisão daquele país árabe.Santiago Sánchez Cogedor deixou de contactar a família no dia 2 de outubro e, ao que parece, foi detido na cidade de Saqez, juntamente com o seu tradutor, estando encarcerado numa prisão em Teerão, a capital do país.Segundo o jornal 'Marca', o adepto mantinha contactos regulares com a família e amigos, contando-lhes como estava a viver a aventura, as dificuldades, os problemas e as situações que ia encontrando pelo caminho. No entanto, essas comunicações cessaram a 2 de outubro, dia em que supostamente foi preso.Na última mensagem que enviou dizia: "Está um pouco quente, mas tudo bem." Santiago referia-se às disputas e conflitos políticos no Irão.